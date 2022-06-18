Евгения Тарасова и Владимир Морозов — лучшие в новом рейтинге ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022. В зачёт идут очки, набранные на Олимпийских играх, чемпионатах мира, турнирах серии Гран-при и других международных соревнованиях. В рейтинге полностью учитываются достижения только что завершившегося сезона и 70% от очков, набранных годом ранее.

Рейтинг возглавили серебряные призёры Олимпийских игр россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второе место занимают чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, замыкает шестёрку сильнейших.

Рейтинг ISU. Спортивные пары

1. Евгения Тарасова /Владимир Морозов (Россия) – 3023

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 2912

3. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 2756

4. Алекса Книрим/Брендон Фрейзер (США) – 2738

5. Рику Миура /Рюити Кихара (Япония) – 2390

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 2279