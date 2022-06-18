Евгения Тарасова и Владимир Морозов — лучшие в новом рейтинге ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022. В зачёт идут очки, набранные на Олимпийских играх, чемпионатах мира, турнирах серии Гран-при и других международных соревнованиях. В рейтинге полностью учитываются достижения только что завершившегося сезона и 70% от очков, набранных годом ранее.
Рейтинг возглавили серебряные призёры Олимпийских игр россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второе место занимают чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, замыкает шестёрку сильнейших.
Рейтинг ISU. Спортивные пары
1. Евгения Тарасова /Владимир Морозов (Россия) – 3023
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 2912
3. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 2756
4. Алекса Книрим/Брендон Фрейзер (США) – 2738
5. Рику Миура /Рюити Кихара (Япония) – 2390
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 2279
- 18 июня 2022
-
10:29
-
10:12
-
09:39
-
09:24
-
00:56
-
00:44
- 17 июня 2022
-
23:54
-
23:37
-
19:56
-
15:48
-
14:14
-
12:02
-
11:46
-
10:05
-
09:29
-
09:07
-
08:31
-
08:12
-
00:40
-
00:27
- 16 июня 2022
-
22:39
-
21:28
-
20:54
-
20:40
-
15:36
-
15:07
-
13:22
-
13:01
-
12:32
-
10:41
-
10:25
-
10:08
-
09:19
-
00:21
- 15 июня 2022
-
21:02