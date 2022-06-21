«Лето с любимой». Александр Жулин показал фото с женой

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале. Жулин выложил фото с женой, бывшей российской фигуристкой Натальей Михайловой, выступавшей в танцах на льду.

«Лето с любимой», — подписал он снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александра Жулина.

Жулин и Михайлова поженились в 2011 году. В январе 2013 года у них родилась дочь Екатерина, а в апреле 2020-го — ещё одна дочь.

Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Они бронзовые призёры Олимпийских игр 1992 года (в составе Объединённой команды) и серебряные призёры Игр 1994 года (за Россию). Кроме того, пара — чемпионы мира, Европы и СССР.

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой: