«Лето с любимой». Александр Жулин показал фото с женой
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале. Жулин выложил фото с женой, бывшей российской фигуристкой Натальей Михайловой, выступавшей в танцах на льду.
«Лето с любимой», — подписал он снимок.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александра Жулина.
Жулин и Михайлова поженились в 2011 году. В январе 2013 года у них родилась дочь Екатерина, а в апреле 2020-го — ещё одна дочь.
Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Они бронзовые призёры Олимпийских игр 1992 года (в составе Объединённой команды) и серебряные призёры Игр 1994 года (за Россию). Кроме того, пара — чемпионы мира, Европы и СССР.
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
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