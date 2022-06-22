Виктория Синицина показала фото с Евгенией Тарасовой и Фёдором Климовым с их свадьбы

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина выложила новую фотографию в своих соцсетях. На снимке Синицина изображена с двукратным серебряным призёром Олимпиад по фигурному катанию Евгенией Тарасовой, которая вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова.

«Женя и Федя, поздравляю вас ещё раз. Любите друг друга, поддерживайте во всём и не теряйте понимания между собой. Люблю вас очень. Спасибо за прекрасный праздник», — подписала фото Синицина.

Фото: из личного архива виктории синициной

Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Также она является двукратной чемпионкой Европы и трёхкратным призёром чемпионатов мира. Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром в личном турнире на Играх в Сочи. Фёдор – неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.

Тарасова и Климов с партнёрами до 2018 года тренировались в группе Нины Мозер. Затем Фёдор завершил карьеру, а Евгения несколько раз меняла тренеров.

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой: