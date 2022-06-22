Виктория Синицина показала фото с Евгенией Тарасовой и Фёдором Климовым с их свадьбы

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина выложила новую фотографию в своих соцсетях. На снимке Синицина изображена с двукратным серебряным призёром Олимпиад по фигурному катанию Евгенией Тарасовой, которая вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова.
«Женя и Федя, поздравляю вас ещё раз. Любите друг друга, поддерживайте во всём и не теряйте понимания между собой. Люблю вас очень. Спасибо за прекрасный праздник», — подписала фото Синицина.
Фото: из личного архива виктории синициной
Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Также она является двукратной чемпионкой Европы и трёхкратным призёром чемпионатов мира. Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром в личном турнире на Играх в Сочи. Фёдор – неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.
Тарасова и Климов с партнёрами до 2018 года тренировались в группе Нины Мозер. Затем Фёдор завершил карьеру, а Евгения несколько раз меняла тренеров.
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
- 22 июня 2022
-
09:33
-
09:25
-
08:50
-
08:33
-
00:15
- 21 июня 2022
-
19:54
-
16:50
-
16:40
-
15:39
-
15:14
-
15:01
-
14:19
-
13:40
-
13:16
-
13:03
-
11:46
-
11:43
-
11:33
-
10:44
-
09:01
-
08:38
-
00:25
- 20 июня 2022
-
22:09
-
19:01
-
18:32
-
18:05
-
17:48
-
17:37
-
16:39
-
15:10
-
12:40
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:19