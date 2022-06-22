Стал известен соперник Алины Загитовой по бою. Это олимпийский чемпион по боксу

Стало известно, с кем олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский поединок. Соперником спортсменки станет олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев, сообщает «РИА Новости Спорт».
Также сообщается, что бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
- 22 июня 2022
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:37
-
09:33
-
09:25
-
08:50
-
08:33
-
00:15
- 21 июня 2022
-
19:54
-
16:50
-
16:40
-
15:39
-
15:14
-
15:01
-
14:19
-
13:40
-
13:16
-
13:03
-
11:46
-
11:43
-
11:33
-
10:44
-
09:01
-
08:38
-
00:25
- 20 июня 2022
-
22:09
-
19:01
-
18:32
-
18:05
-
17:48
-
17:37