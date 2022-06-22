Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стал известен соперник Алины Загитовой по бою. Это олимпийский чемпион по боксу

Стал известен соперник Алины Загитовой по бою. Это олимпийский чемпион по боксу
Комментарии

Стало известно, с кем олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский поединок. Соперником спортсменки станет олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев, сообщает «РИА Новости Спорт».

Также сообщается, что бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

«А когда фотосессия в Maxim?» Загитова поразила фанатов смелыми снимками «А когда фотосессия в Maxim?» Загитова поразила фанатов смелыми снимками

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022