«А когда фотосессия в Maxim?» Загитова поразила фанатов смелыми снимками

Алина предстала в необычном футуристическом образе. Поклонники в восторге и уже ждут её в модном журнале. Будет горячо?

Яркая фотосессия Евгении Медведевой для мужского журнала произвела фурор и вдохновила других фигуристок на эксперименты. Алина Загитова обрела невероятную уверенность и теперь чаще радует фанатов смелыми снимками. Олимпийская чемпионка круто отдохнула в Дубае, блеснув фотографиями в купальнике. Теперь же она ошеломила публику студийной работой в сексуальном кислотно-зелёном костюме из бисера, заслужив множество комплиментарных отзывов.

Поклонники фигуристки остались в восторге от нового образа Алины и посоветовали ей поучаствовать в съёмке для модного издания. А ещё Загитову жаждут увидеть в журнале MAXIM!

«Непривычно видеть себя такой»

Алина Загитова давно перестала быть той маленькой скромной девочкой, которой её представляли после триумфа на Олимпиаде в Пхёнчхане. Фигуристка не останавливается на достигнутом и пробует себя в новых ролях: принимает участие в ледовых шоу, даёт мастер-классы и развивается как журналист и телеведущая в проекте «Ледниковый период». Вместе с тем меняются и образы Алины, среди них были удачные и не очень, но в целом спортсменка всё больше и больше раскрепощается, показывая свою женственную натуру.

Недавно она решилась на очередной эксперимент и снялась в фотосессии в футуристическом стиле. Результатом Загитова поделилась в социальных сетях, показав смелые фотографии в кислотно-зелёном бисерном костюме. Алина примерила на себя короткий топ и экстравагантную накидку с острыми наплечниками и дополнила всё это высокими кожаными сапогами яркого травяного цвета. Получилось очень красиво и необычно — олимпийская чемпионка даже призналась, что не сразу приняла себя в новом амплуа, но затем оценила старания стилиста и фотографа.

«Мои эксперименты продолжаются. Я уже показывала вам небольшой backstage со съёмки именно в этом образе, и вот, наконец, мне прислали фото. Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится», — подписала Загитова пост со снимками.

Египетская богиня-кобра или царица Медной горы?

Поклонники фигуристки были обескуражены дерзким образом своей любимицы. Некоторые посчитали фотографии Алины слишком откровенными, оставив критические отзывы в интернете.

Тем не менее большинство фанатов остались под огромным впечатлением.

Загитову ждут в Maxim?

Публикуя фотографии, Алина поинтересовалась у болельщиков, для какого мероприятия пригодился бы её новый наряд, и почти все высказали мнение, что ей необходимо сняться для обложки модного журнала — желательно, мужского. Загитову уже ждут в Maxim — следом за Евгенией Медведевой, Елизаветой Туктамышевой и другими спортсменками, отважившимися на подобный эксперимент.

Очевидно, фанаты были бы рады увидеть Алину в мужском издании, и, похоже, она сама готова к этому. Из маленькой девочки Загитова медленно, но верно превращается в уверенную в себе девушку, и кто знает, быть может, в скором времени она всех удивит.