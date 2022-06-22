«Бред полный!» Цзю резко раскритиковал боксёрский бой между Загитовой и Батыргазиевым
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Российский и советский боксер, экс-абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF), неоднократный победитель престижный чемпионатов по боксу, заслуженный мастер спорта СССР, Константин Цзю высказался о показательном боксерском поединке между олимпийскими чемпионами фигуристкой Алиной Загитовой и боксером Альбертом Батыргазиевым.
«Бред полный! Вам самим нравится такое? Совершенно несерьёзном дело. Что они там придумывают… Вообще не понимаю», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сообщается, что бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы. Сама Алина заявила, что ей интересно попробовать себя в чем-то новом.
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