Тренер Батыргазиева заявил, что Альберт не будет драться с Загитовой, и назвал причину
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Эдуард Кравцов, тренер олимпийского чемпиона 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберта Батыргазиева, заявил, что его подопечный не будет проводить показательный боксёрский бой с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. По словам Кравцова, Батыргазиев травмирован.
«Выставочного поединка или открытой тренировки с участием Альберта Батыргазиева и Алины Загитовой не будет. Альберт снялся с участия в «Интерконтинентальном кубке» на Первом канале из-за травмы, поэтому не может боксировать на любых других соревнованиях, тем более в подобных шоу», — приводятся слова тренера в телеграм-канале Федерации бокса России.
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