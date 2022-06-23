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Александра Трусова назвала человека, который первым поздравил её с 18-летием

Александра Трусова назвала человека, который первым поздравил её с 18-летием
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова призналась, что олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк, с которым она состоит в отношениях, первым поздравил её с днём рождения. Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 18 лет.

«Самым первым был Марк, а потом родители», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Александру спросили, что именно сказал ей Марк.

«Секрет, конечно», — ответила спортсменка.

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Это случилось на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса. Есть ли кто-то круче Трусовой? Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса. Есть ли кто-то круче Трусовой?

Александра Трусова кружится на руках у Алексея Тихонова:

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