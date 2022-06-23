Екатерина Боброва объяснила, как новые правила помогут Елизавете Туктамышевой

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва объяснила, как изменения в правилах, принятые конгрессом ISU, пойдут на пользу российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.
Речь об уравнении оценивания секвенций и каскадов. Отныне баллы за прыжки в секвенции будут складываться, как и в каскадах, из полной стоимости входящих в неё элементов. Ранее секвенции стоили на 20% дешевле.
«Очень классный пример — Лиза Туктамышева. Для неё большой плюс в этих правилах, даже была распечатка, после того как ввели это правило, что у неё произвольная программа, так, как она её сейчас катала, возросла на два балла. Она может ничего не менять в своей программе, но за счёт того, что она во второй половине программы прыгает тройной лутц — двойной аксель, у неё уже автоматом (поднимаются баллы)», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Смотрите полную версию подката «Ход коньком» сегодня, на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».
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