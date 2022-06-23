Фигуристка группы Тутберидзе попробовала себя в метании копья. Видео

16-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва показала, чем занимается на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске. Спортсменка рассказала, как прыгала с шестом, и даже показала попытку метания копья.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Неопознанный».
Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020. Усачёва пропустила вторую половину сезона-2021/2022 из-за травмы, полученной на этапе Гран-при в Японии.
Ранее другая фигуристка группы Тутберидзе, Александра Трусова, выступила в соревнованиях по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Трусова, ранее не занимавшаяся этим видом спорта, прыгнула на 4,10 метра, что соответствует юношескому разряду.
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