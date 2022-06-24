Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

19-летняя Елизавета Нугуманова выложила фотографии в купальнике из Дубая

19-летняя Елизавета Нугуманова выложила фотографии в купальнике из Дубая
Комментарии

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как провела отпуск в Дубае (ОАЭ). Она выложила снимки в купальнике.

«Ещё столько фоток осталось с Дубая», — подписала фотографии Нугуманова.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

В комментариях подписчики восхитились красотой Елизаветы.

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Ранее Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.

Российская фигуристка обвинила тренеров в издевательствах. Теперь Лизу выгонят из спорта? Российская фигуристка обвинила тренеров в издевательствах. Теперь Лизу выгонят из спорта?

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в "Телеграме".

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022