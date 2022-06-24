Алексей Ягудин заявил о смерти олимпийского движения

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Пост посвящён Международному олимпийскому дню, который отмечался вчера, 23 июня.

«Как бы с Международным олимпийским днём. Хотя олимпийское движение умерло…» — написал Ягудин.

Напомним, в настоящее время многие международные федерации запрещают российским спортсменам выступать в международных соревнованиях. Такие решения приняты в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

42-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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