Алексей Ягудин заявил о смерти олимпийского движения

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Пост посвящён Международному олимпийскому дню, который отмечался вчера, 23 июня.
«Как бы с Международным олимпийским днём. Хотя олимпийское движение умерло…» — написал Ягудин.
Напомним, в настоящее время многие международные федерации запрещают российским спортсменам выступать в международных соревнованиях. Такие решения приняты в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
42-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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