Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Ягудин заявил о смерти олимпийского движения

Алексей Ягудин заявил о смерти олимпийского движения
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Пост посвящён Международному олимпийскому дню, который отмечался вчера, 23 июня.

«Как бы с Международным олимпийским днём. Хотя олимпийское движение умерло…» — написал Ягудин.

Напомним, в настоящее время многие международные федерации запрещают российским спортсменам выступать в международных соревнованиях. Такие решения приняты в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

42-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

«Один раз попробуешь — и не остановишься». Какие татуировки бьют звёзды фигурного катания «Один раз попробуешь — и не остановишься». Какие татуировки бьют звёзды фигурного катания

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в "Телеграме".

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022