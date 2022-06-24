Азербайджанский фигурист Литвинцев рассказал, что было самым тяжёлым на ОИ-2022

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев рассказал о воспоминаниях от выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен признал, что так и не смог полностью подстроиться под ранние подъёмы.



«Самое тяжёлое — проснуться в пять утра и собраться к прокату к шести. Короткую программу, по-моему, в шесть или в пять утра по московскому времени мы катали. Это, конечно, стрессовая ситуация, любой человек будет волноваться, из-за этого ты, например, не можешь уснуть. У нас была всего одна тренировка, и за день ты особо не устаёшь, но при этом волнуешься, то есть спать почти не хочется. И этот момент был сложен — акклиматизация шла, я не мог перестроиться. Организация Игр? Всё замечательно было», — сказал Литвинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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