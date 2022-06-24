Азербайджанский фигурист: без россиян атмосфера на чемпионате мира была другая

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев рассказал об атмосфере на чемпионате мира. Российские спортсмены не были допущены на турнир.
«Я упал с тройного лутца, это было безумно обидно! Я думал, его выеду, потому что сорвал каскад, и всё… Я ведь не устал, хорошо контролировал себя, заходил легко, был на сто процентов уверен, что его сделаю, но упал с него, потерял несколько баллов и проиграл пару мест. Вот чем запомнился этот чемпионат мира. Тяжело было после Олимпиады, был немного выгоревшим эмоционально, переходить в тренировочный процесс заново было сложно.
Была ли атмосфера иной без россиян? Да, конечно. Атмосфера была другая, потому что всегда приезжает много русских болельщиков, они всегда поддерживают, а на этом чемпионате мира такого не было», — сказал Литвинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдонина.
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