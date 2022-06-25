Жуков — о ISU: они хотят сказать, что Щербакова не олимпийская чемпионка что ли? Глупость

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение убрать фотографию олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой из поста Международного союза конькобежцев (ISU), посвящённого Международному олимпийскому дню.



«Это глупость какая-то. Они что, хотят сказать, что Щербакова не олимпийская чемпионка что ли? Глупость. Такими действиями они обесценивают лишь себя, больше ничего. Просто очевидно, что наши фигуристки сильнейшие в мире. Даже если они их к соревнованиям не допускают и пытаются переписать историю, это наносит ущерб только фигурному катанию», — цитирует Жукова «РБК-Спорт».



Напомним, в публикации присутствовали снимки всех олимпийских чемпионов Пекина в личном турнире, кроме Щербаковой. Её место неожиданно заняла японка Каори Сакамото, завоевавшая бронзовую медаль.

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