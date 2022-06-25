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Алину Загитову на мастер-классе по боксу ошибочно представили как Камилу Валиеву

Алину Загитову на мастер-классе по боксу ошибочно представили как Камилу Валиеву
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Олимпийскую чемпионку, российскую фигуристку Алину Загитову на боксёрском мастер-классе в «Лужниках» по ошибке объявили как Камилу Валиеву.

Ведущий мероприятия после выхода Загитовой на ринг обратился к ней, назвав её Камилой.

Также Загитову представили как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла своё единственное золото Игр в турнире одиночниц.

Напомним, 23 июня стало известно, что Загитова не будет проводить показательный боксёрский бой с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым.

Вместо этого Загитова проведёт показательный боксёрский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу, 48-летнего Олега Саитова.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

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