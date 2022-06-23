Загитова или Бутырская? Липницкая или Погорилая? Кто она — самая любимая фигуристка России

Российское женское одиночное катание поистине уникально. Пока в других странах едва находится хотя бы одна фигуристка, за которую можно поболеть, в России таких — великое множество. С появлением каждого нового поколения одарённых спортсменок перед нашими болельщиками ставится непростая задача — выбрать себе фаворитку. Ситуация беспрецедентная, но вместе с тем и очень приятная. Ведь нам всегда есть за кого поболеть. Но сколько бы поколений ни сменилось, у каждого болельщика в сердце живёт одна особенная фигуристка, любовь к которой перебить невозможно.

«Чемпионат» совместно с телеграм-каналом «Ход коньком» решил выяснить, кто же самая любимая фигуристка России. Голосование пройдёт в три этапа: групповой раунд, полуфиналы и финал. 16 фигуристок будут поделены на четыре группы, из которых в следующую стадию пройдут по две участницы. Из полуфиналов, в котором будут восемь спортсменок, в финал выйдут две девушки. Из них читатели «Чемпионата» и выберут самую любимую фигуристку России.

Голосование в первой группе уже стартовало. Выбор за вами!

Группа 1: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Мария Бутырская, Анна Погорилая

Алина Загитова: первая и пока единственная одиночница в истории России, завоевавшая все титулы в фигурном катании. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне. Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира — 2019, чемпионка Европы — 2018, победительница финала Гран-при — 2017, чемпионка России — 2018, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, финала Гран-при — 2018 и чемпионата России — 2017. Чемпионка мира среди юниоров — 2017, победительница финала юниорского Гран-при сезона — 2017, чемпионка России среди юниоров — 2017. Обладательница исторической рекордной оценки (по старой системе судейства) в короткой программе — 82,92.



Юлия Липницкая: олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире, чемпионка Европы — 2014, серебряный призёр чемпионата мира — 2014, серебряный призёр финала Гран-при — 2013, двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014). Чемпионка мира среди юниоров — 2012, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2013, победительница юниорского финала Гран-при — 2011, чемпионка России среди юниоров — 2012. Самая юная олимпийская чемпионка-одиночница в истории фигурного катания (выиграла Игры в 15 лет 249 дней).

Мария Бутырская: первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании (выиграла титул в 1999 году). Трёхкратная чемпионка Европы (1998, 1999, 2002), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (1998, 2000), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2000, 2001), бронзовая медалистка чемпионата Европы — 1996, серебряный призёр Универсиады-1995, шестикратная чемпионка России (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999), трижды серебряный (1994, 2000, 2002) и дважды бронзовый (1992, 2001) призёр чемпионата России. На Олимпийских играх — 1998 заняла четвёртое место.



Анна Погорилая: бронзовый призёр чемпионата мира — 2016, серебряная медалистка чемпионата Европы — 2017, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при — 2016 и чемпионата России — 2016.

Голосование «Самая любимая фигуристка России»



Группа 1: Алина Загитова,



Группа 2: Евгения Медведева, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена Радионова



Группа 3: Ирина Слуцкая, Александра Трусова, Аделина Сотникова, Елена Соколова



Группа 4: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Ольга Маркова Юлия Липницкая , Мария Бутырская, Анна Погорилая Евгения Медведева, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена РадионоваИрина Слуцкая, Александра Трусова, Аделина Сотникова, Елена СоколоваАнна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Ольга Маркова

Сетка плей-офф Фото: «Чемпионат»

Голосование в первой группе уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выберите свою любимую российскую фигуристку!