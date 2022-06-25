Алина Загитова объяснила, что ей помогает искать вдохновение для разного рода занятий

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова объяснила, что помогает ей искать вдохновение для новых занятий.

«Искать вдохновение помогает азарт и стремление познавать что-то новое. Фигурное катание — моя стихия, там для меня не всё так сложно. Я считаю, что человек в этой жизни должен попробовать всё, но не всё. Вот так вот. Какие ограничения? Когда наступает вот это «не всё»? Для каждого человека это «не всё» своё.

Не знаю, как они называются. Там гвозди такие, ты встаёшь на них. У меня довольно слабый болевой порог, спокойно встаю и делаю всё, что мне угодно. Если что-то болело, это всё перебарывалось на тренировке. Тут почему-то настолько тяжело встать, что я не думала, что так получится. В принципе, разгрузка для себя и организма. Запускаются все органы. Слышала, для нашего спорта очень хорошо действует. Гармония пока не найдена. Накричалась, наоралась», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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