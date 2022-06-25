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Представители фан-клуба Валиевой подарили фигуристке цветы

Представители фан-клуба Валиевой подарили фигуристке цветы
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Представители фан-клуба олимпийской чемпионки, российской фигуристки Камилы Валиевой после открытой тренировки по фитнесу в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, подарили спортсменке цветы.

Валиева является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и чемпионкой Европы — 2022 в одиночном катании.

Ранее другие фигуристки также приняли участие в Дне московского спорта. Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым, а Анна Щербакова станцевала макарену.

Напомним, во время представления Загитовой на боксёрский мастер-класс её ошибочно назвали Камилой Валиевой и назвали её достижения вместо достижений Загитовой.

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