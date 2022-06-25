«Когда плохо, нужно сделать хоть что-то для цели». Валиева дала наставления спортсменам

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева дала наставления юным спортсменам на Дне московского спорта в «Лужниках».
«Нужно много работать. Даже когда плохо, нужно сделать хоть что-то, хоть немного, но приблизиться к цели, не сдаваться. Тогда у вас всё получится. Самое главное слушать себя и не доводить до травм, потому что после травм всё-таки тяжелее восстанавливаться», — сказала Валиева во время мероприятия.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
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