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Камила Валиева провела открытую фитнес-тренировку в «Лужниках»

Камила Валиева провела открытую фитнес-тренировку в «Лужниках»
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Сегодня, 25 июня, в «Лужниках» олимпийская чемпионка, российская фигуристка Камила Валиева провела открытую тренировку по фитнесу в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Валиева является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и чемпионкой Европы 2022 в одиночном катании.

Ранее другая фигуристка – Алина Загитова – провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Во время представления Загитовой её ошибочно назвали Камилой Валиевой.

24 июня Всероссийская федерация лёгкой атлетики опубликовала в своих соцсетях видеозапись, на котором можно было увидеть снимок, как Валиева тренирует прыжки с шестом.

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