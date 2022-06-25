Боксёр Саитов — о Загитовой: у Алины хорошие качественные удары, не просто касания

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов после проведения показательного мастер-класса в «Лужниках» рассказал о боксёрских навыках олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
«Девушка приятная, координированная. Когда человек занимается профессионально спортом, требующим координации, он и в любом другом виде спорта сможет навыки перехватить. Поэтому всё нормально, занимается полтора месяца — всё достаточно неплохо. Но чтобы научиться боксу, нужен спарринг-партнёр, его ощущение. Без контакта ты не сможешь.
У Алины хорошие качественные удары, не просто касания. Чувствуется, что человек работает над собой, всё хорошо. Какой дам совет? Не бросать [бокс], не переживать — всё получится. Всё будет хорошо. Я получил удовольствие, когда рядом человек с хорошей энергетикой, всегда приятно. Я готов помогать. На постоянной основе? Наверное, нет, но подсказывать, иногда мастер-классы проводить готов», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».
Напомним, мастер-класс прошёл в рамках Дня московского спорта в «Лужниках». В начале мероприятия ведущий называл Загитову Камилой Валиевой и представил её как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла золото Игр в турнире одиночниц.
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