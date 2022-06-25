После мастер-класса по боксу Алина Загитова отправилась поддержать хоккеистов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после показательного мастер-класса по боксу с Олегом Саитовым в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» переместилась в Балашиху. Здесь проходит однодневный турнир по хоккею 3х3.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

В соревнованиях по хоккею 3х3 принимают участие 12 команд со всей России. С утра они проводили матчи в группах. Алина приехала как раз к началу плей-офф. Не исключено, что Загитова присутствует на турнире как амбассадор главного спонсора. А возможно, она приехала поддержать заявленного за команду Казани хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, с которым, по неофициальной информации, Алину связывают романтические отношения.

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