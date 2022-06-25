Камила Валиева провела мастер-класс для юных фигуристов Татарстана

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева посетила Центр хоккейной подготовки «Нефтяник» (Альметьевск) и провела мастер-класс для юных фигуристов Татарстана.
«Приняла участие в церемонии чествования победителей конкурса социальных инициатив «Энергия добра» «Татнефти»; посетила спортивный комплекс «Мирас»; провела мастер-класс для юных фигуристов в ЦХП «Нефтяник». Альметьевск, спасибо большое за теплоту, любовь», — написала Валиева в своём телеграм-канале.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
А телеграм-канал хоккейного клуба «Ак Барс» показал фотографии с мастер-класса Валиевой, подписав снимки: «Бесценный опыт для будущих чемпионов из Татарстана!»
Фото можно посмотреть в телеграм-канале хоккейного клуба «Ак Барс».
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
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