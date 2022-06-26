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«Ничего ужасного тут нет». Глава Союза конькобежцев России — о поднятии возрастного ценза

«Ничего ужасного тут нет». Глава Союза конькобежцев России — о поднятии возрастного ценза
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Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что в решении Международного союза конькобежцев (ISU) о поднятии возрастного ценза для допуска на взрослые соревнования нет ничего страшного.

«Я ничего ужасного в этом не вижу. В моем понимании это абсолютно нормальное решение. Понятно, что многие любители женского фигурного катания считают, что в этом был умысел отрезать Россию. Но у нас опытные тренеры, и они здорово будут готовить спортсменов к стартам, но с 17 лет», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, в настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса ISU, в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.

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