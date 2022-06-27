Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова обратилась к Тамаре Москвиной

Татьяна Тарасова обратилась к Тамаре Москвиной
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к другому заслуженному тренеру Тамаре Москвиной. Она поздравила её с днём рождения. Вчера, 26 июня, Москвиной исполнился 81 год.

«Тамарочка, моя дорогая! С днём рождения! Люблю и восхищаюсь тобой всегда! Будь здорова!» — написала Тарасова в своих социальных сетях.

В настоящее время ведущими учениками Тамары Москвиной являются спортивные пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов (олимпийские чемпионы 2022 года в командных соревнованиях, чемпионы мира 2021 года, чемпионы Европы 2022 года, чемпионы России 2022 года) и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (чемпионы Европы 2020 года, чемпионы России 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира 2021 года).

«Приходят к нам милые, добрые...» Как российские тренеры расстаются с фигуристами? «Приходят к нам милые, добрые...» Как российские тренеры расстаются с фигуристами?

Александра Трусова приземлила выброс в два оборота:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022