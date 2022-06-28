Диана Дэвис показала свежее фото с Глебом Смолкиным

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, показала свежую фотографию с партнёром.
Фото: из личного архива дианы дэвис
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
Ранее бывшая партнёрша Глеба Смолкина объявила о завершении карьеры.
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