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Наталья Забияко приступила к тренировкам в группе Бруно Маркотта

Наталья Забияко приступила к тренировкам в группе Бруно Маркотта
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Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко, которая решила выступать за сборную Канады, приступила к тренировкам. Её фото вместе с другими спортсменками из группы тренера Бруно Маркотта появилось в соцсетях новой пары Пьегад – Стрекалин.

Ранее сообщалось, что Забияко решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

Наталья Забияко выступала в парном катании с Александром Энбертом. Они завоевали серебряные медали Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также бронзу чемпионата мира 2019 года. До 2014 года фигуристка, родившаяся в Таллине, представляла Эстонию.

Пока о дальнейших планах бывшей российской спортсменки ничего не известно. Сама она не комментировала переход в другую сборную.

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