Наталья Забияко приступила к тренировкам в группе Бруно Маркотта
Поделиться
Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко, которая решила выступать за сборную Канады, приступила к тренировкам. Её фото вместе с другими спортсменками из группы тренера Бруно Маркотта появилось в соцсетях новой пары Пьегад – Стрекалин.
Ранее сообщалось, что Забияко решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.
Наталья Забияко выступала в парном катании с Александром Энбертом. Они завоевали серебряные медали Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также бронзу чемпионата мира 2019 года. До 2014 года фигуристка, родившаяся в Таллине, представляла Эстонию.
Пока о дальнейших планах бывшей российской спортсменки ничего не известно. Сама она не комментировала переход в другую сборную.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
14:26
-
12:51
-
11:59
-
09:01
-
08:46
-
08:21
-
00:18
- 28 июня 2022
-
23:38
-
23:12
-
22:37
-
22:14
-
20:37
-
18:58
-
18:43
-
17:38
-
11:08
-
07:41
-
07:26
- 27 июня 2022
-
17:50
-
15:37
-
12:00
-
11:50
-
08:53
-
08:45
-
08:18
- 26 июня 2022
-
23:57
-
23:36
-
18:43
-
18:38
-
15:24
-
14:40
-
12:18
-
12:11
-
04:39
-
00:25
Партнерский контент