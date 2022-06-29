Наталья Забияко приступила к тренировкам в группе Бруно Маркотта

Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко, которая решила выступать за сборную Канады, приступила к тренировкам. Её фото вместе с другими спортсменками из группы тренера Бруно Маркотта появилось в соцсетях новой пары Пьегад – Стрекалин.

Ранее сообщалось, что Забияко решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.



Наталья Забияко выступала в парном катании с Александром Энбертом. Они завоевали серебряные медали Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также бронзу чемпионата мира 2019 года. До 2014 года фигуристка, родившаяся в Таллине, представляла Эстонию.

Пока о дальнейших планах бывшей российской спортсменки ничего не известно. Сама она не комментировала переход в другую сборную.