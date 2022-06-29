Туктамышева создала музыку для новой программы вместе с композитором Юнусовым

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о создании музыкальной композиции к новой программе.

Фигуристка работала над музыкой вместе с композитором Бхимой Юнусовым. Именно вместе с ним Туктамышева во время пандемии в режиме онлайн ставила программу «Хроники заводной птицы», с которой завоевала серебро чемпионата мира.

«Мы решили продолжить творческий процесс и сделать что-то новое. Мне кажется, такое либо редко случалось, либо никогда, когда композитор специально под человека записывал музыку, как он видит, как он чувствует спортсмена. Это очень интересный и классный опыт. Думаю, когда мы всё это закончим, плод нашей работы будет крутой и всем понравится. Мне это очень интересно, но я всегда немного волнуюсь, когда не разбираюсь, куда еду и что мне сейчас нужно делать», — говорит Туктамышева в ролике Первого канала.

Если судить по словам Туктамышевой, ставить программу будет Илья Авербух, а в качестве костюма она хотела бы видеть чёрный комбинезон. Хорошим прокатом Елизавета намерена загипнотизировать весь стадион.