Татьяна Тарасова показала фото с Ириной Слуцкой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила архивную фотографию в своих социальных сетях. На снимке Тарасова изображена с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Ириной Слуцкой.

«Фото из прошлого. Узнаете?» — подписала фото Тарасова.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

43-летняя Ирина Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005).

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