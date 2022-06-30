«Её оклеветали». Хореограф Тутберидзе поддержал фигуристку, отчисленную из школы Плющенко

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, заступился за российскую фигуристку Анастасию Зинину, которую отчислили из академии «Ангелы Плющенко», возглавляемой двукратным чемпионом ОИ Евгением Плющенко.

«Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс… «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда, противно, смешно и нелепо.

Настю я знаю несколько лет, как и её маму. Мама не вмешивалась никогда. Настя — безумно исполнительный человек, это тот редкий тандем родителя и ребёнка, где всё уравновешено. Анастасия талантлива, упорна и трудолюбивая, но кто-то этого не оценил. Делайте выводы, господа, я всегда бомблю в лоб и правду, и вам решать, где правда, а где ложь!» — написал Железняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Девятилетний сын Евгения Плющенко тренирует тройной аксель на удочке: