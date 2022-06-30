«Логично, если они продолжат там». Великова – о возможном переходе Дэвис/Смолкина в США

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала информацию о возможном переходе танцевальной пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин в Ассоциацию фигурного катания США.

«Насчёт этой пары — они ведь тренируются в Америке у Игоря Шпильбанда, нашего американского тренера. Поэтому будет логично, если они продолжат там. Дэвис и Смолкин, возможно, будут очень классной парой, но сейчас это средний вариант. Пока это не топовая пара, и неизвестно, что будет дальше. Может быть, и не стоит копья ломать из-за них.

Насчёт других — не надо забывать, насколько короток спортивный век. Естественно, люди хотят как-то реализоваться, очень серьезные и топовые спортсмены, возможно, будут что-то искать — ну а что делать? Мы же не можем запретить. Федерация, конечно, может, но что она предоставит взамен? Пытаются делать соревнования – есть и Кубок Кремля, и какие-то прыжковые турниры. Что-то Федерация предпринимает, но людей же не остановишь», — приводит слова Великовой «Газета.Ru».

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