Переход дочери Тутберидзе в сборную США ударит по России. Наши танцы на льду ждёт застой?

Слухи о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США взбудоражили весь мир фигурного катания. За рубежом рассуждают о целесообразности такого шага и прославляют гениальность Этери Тутберидзе, которая, по мнению иностранцев, устроила это. В России же настроения куда более мрачные: болельщики и специалисты обеспокоены тем фактом, что наша команда может остаться без одной из самых перспективных пар.

Без Дианы и Глеба в российских танцах на льду может начаться застой. Наши лидеры уже немолоды и задумываются о завершении карьеры, а новички неопытны и незаметны для судей. Череда расставаний фигуристов и отсутствие какой-либо альтернативы навевает нехорошие мысли.

Сборная России останется без перспективной пары?

Ещё совсем недавно основные надежды россиян в танцах на льду сводились к восходящим звёздам этой дисциплины Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Фигуристы отлично дебютировали на взрослом уровне, завоевав серебряные медали на чемпионате России и попав в олимпийскую сборную. В Пекине Диана с Глебом смотрелись максимально достойно: несмотря на итоговое четырнадцатое место, ученики Игоря Шпильбанда смогли доказать, что готовы бороться за медали в будущем. Пресловутый принцип очереди дал сбой, и Дэвис со Смолкиным утвердили свои позиции на мировой арене, запав в душу судьям.



При этом спортсмены спокойно отнеслись к собственному успеху и продолжили работать. В это межсезонье Диана и Глеб успели очень много: начали поиски нового наставника и поучаствовали в мастер-классах иностранных специалистов — американец Закари Донохью положительно отзывался о российском дуэте, равно как и французский хореограф Бенуа Ришо, поставивший им произвольную программу.

Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Подготовка шла полным ходом. Казалось, вот-вот у России появится качественная смена лидерам, которые уже не смогут соревноваться в силу возраста. Но внезапно прошёл слух, что наша сборная лишится перспективной пары, поскольку Дэвис и Смолкин собираются перейти под американский флаг. Инсайды появились от зарубежного журналиста Дэйва Лиса. Поначалу в это верилось с трудом, но со временем факты начали говорить сами за себя. По информации того же Лиса, Диана и Глеб 30 июня пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. На фоне этого задержка Этери Тутберидзе в Америке кажется вполне обоснованной, ведь какая мать не поддержит своего ребёнка в столь ответственный момент? Всё указывает на то, что уход Дэвис и Смолкина уже не за горами, а значит, команду России ждёт серьёзный удар.

Синицина/Кацалапов уйдут из спорта из-за отсутствия мотивации?

Среди старших коллег Дианы и Глеба не так много претендентов на роль лидеров в российских танцах на льду. Виктория Синицина и Никита Кацалапов до сих пор в раздумьях относительно продолжения карьеры. После золота (командного) и серебра (личного) Олимпиады подопечным Александра Жулина может быть трудно найти мотивацию соревноваться дальше. Разве что добиваться награды высшего достоинства в личном турнире, но сделать это будет невероятно сложно.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-первых, это ещё четыре года упорных тренировок до старта в Милане, а ведь проблемы со здоровьем у партнёра никуда не делись. Во-вторых, из-за бана от Международного союза конькобежцев пропадает возможность оттачивать навык и увеличивать авторитет перед судьями на чемпионатах Европы и мира, а также на Гран-при. В-третьих, без основных оппонентов в лице Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые решили взять год перерыва, всё это теряет смысл. Ну и дополнительная причина: скорая свадьба фигуристов — вполне вероятно, что они и сами уже не хотят посвящать львиную долю времени спорту и сконцентрировались на других важных делах в жизни. В сомнениях находится и тренер пары Александр Жулин.

«У Вики с Никитой всё замечательно, они готовятся к свадьбе, я так понимаю. Настроение у них прекрасное, и думаю, что очень скоро они будут размышлять, что делать дальше. В плане того, оставаться в любителях или нет. Пока они остались, но надо смотреть на мотивацию, на то, как они захотят работать. Я бы пока далеко не загадывал», — сказал он «Матч ТВ».

Распады дуэтов и недооценённые новички — в российских танцах на льду ожидается застой?

С извечными соперниками Синициной и Кацалапова Александрой Степановой и Иваном Букиным тоже не всё так просто. Фигуристы также немолоды, а кроме того, никак не могут выбраться из порочного круга четвёртых-пятых мест. Конечно, у них ещё остаются шансы на то, чтобы показать себя после ухода Вики и Никиты (если он случится), но времени, чтобы зарекомендовать себя как истинных фаворитов, у них не так много.



Непонятна судьба Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, которые долгое время были третьим дуэтом страны. Этот год закончился для них печально: на национальном первенстве партнёрша почувствовала себя плохо и не смогла завершить выступление. Следовательно, путь на европейское первенство и Игры в Китае им был закрыт. По завершении сезона появились слухи о том, что ученики Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой могут покинуть любительский спорт. Фигуристы опровергли эту информацию, но болельщикам это уверенности не придало.



В гонке остаются бронзовые призёры чемпионата России — 2022 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, однако они всё ещё остаются недооценёнными не только зарубежными арбитрами, но и российскими.

Помимо этого, в российских танцах на льду началась череда расставаний. Шесть пар прекратили существование, и образовались новые. Елизавета Шанаева, выступавшая с Дэвидом Нарижным, решила сменить партнёра и ушла к Павлу Дрозду. Дэвид обрёл напарницу в лице Аннабель Морозов, которая разорвала сотрудничество с Андреем Багиным. Андрей же теперь будет выступать с Софьей Тютюниной, бывшей в дуэте с Александром Шустицким. Распалась пара Арины Ушаковой и Максима Некрасова — партнёр теперь катается с Елизаветой Пасечник. А Софья Шевченко/Игорь Еременко и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин и вовсе завершили карьеру.



Очевидно, что при таких обстоятельствах рассчитывать на быстрое появление яркого дуэта не приходится: новым парам потребуется время на то, чтобы скататься. Среди же остальных пар много новичков, которых пока не замечают даже российские арбитры, не говоря уже о зарубежных. Приковывают взгляд только юниоры Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, но во взрослые переходят лишь первые — ученики Анжелики Крыловой примут решение позже.

Не хотелось бы сгущать краски, но будущее танцев на льду в России пока остаётся туманным. Если переход Дэвис и Смолкина произойдёт, то в дисциплине может начаться застой. Без дерзких новичков, не боящихся обвинений в блате, расшевелить «болотце», как выразилась бы Яна Рудковская, будет очень сложно. Очередь, которая и так мешает развиваться этому виду, может растянуться на годы.