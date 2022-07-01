Татьяна Тарасова: а кто писал все сплетни про Дэвис и Смолкина? Должно быть стыдно
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила тех, кто распускал слухи о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, готовятся перейти в сборную США. Напомним, в настоящее время россияне решением Международного союза конькобежцев (ISU) отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК.
«А кто писал все эти сплетни про Диану и Глеба? Писали сплетники, им должно быть стыдно. Даже не хочу вдаваться в эту тему. Диана и Глеб были, есть и останутся российской парой в фигурном катании», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РИА Новости Спорт».
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