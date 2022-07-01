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Валиева переведена из расширенного пула допинг-тестирования ISU в регистрируемый

Валиева переведена из расширенного пула допинг-тестирования ISU в регистрируемый
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Олимпийская чемпионка в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева, согласно информации, опубликованной на сайте Международного союза конькобежцев, на сезон-2022/23 переведена из расширенного пула тестирования, в котором находилась в сезоне-2021/2022, в регистрируемый. Это означает, что контроль за допинг-тестами спортсменки усилился.

Три пропуска допинг-тестов в течение одного года приведут к дисквалификации сроком до двух лет.

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира на Играх в Пекине (Китай). Получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в день награждения.

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

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