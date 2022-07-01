Тренер Андрея Мозалёва высказался об отстранении россиян от международных соревнований

Кирилл Давыденко, тренер бронзового призёра чемпионата России – 2022 Андрея Мозалёва, сообщил, что обе программы фигуриста готовы к сезону-2022/2023. Также специалист высказался об отстранении россиян от международных стартов.
«Андрей прошёл сбор по общефизической подготовке в Новогорске с другими фигуристами нашей группы, принял участие в нескольких шоу, а сейчас завершил работу на сборе в Оренбурге. Теперь до контрольных прокатов остаёмся в Санкт-Петербурге на нашей основной базе в Академии фигурного катания, поскольку подготовка к сезону требует вдумчивой и объёмной работы. Программы давно готовы — мы сделали их ещё перед отпуском, а теперь их нужно накатывать.
Правила игры получены, и мы играем по ним. Не вижу смысла терять энергию и эмоции по этому поводу. Мы должны адаптироваться к новым условиям, тем более что Федерация фигурного катания на коньках России обеспечила нашим спортсменам достаточное количество турниров. Соревнования будут — это самое главное. А что касается мотивации, то такого вопроса не стоит, если ты любишь то, чем занимаешься — любишь безусловно. Я уверен, что всё будет хорошо, просто сейчас время совершает очередной исторический виток, а мы оказались его действующими лицами», — приводит слова Давыденко ТАСС.
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