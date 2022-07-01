Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Больше фоток из Сочи пока нет». Елизавета Туктамышева выложила свежий снимок

«Больше фоток из Сочи пока нет». Елизавета Туктамышева выложила свежий снимок
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок из Сочи, где она находится в настоящее время.

«Больше фоток из Сочи пока нет», — подписала она фото.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

Сюрприз для Туктамышевой. Новые правила пойдут на пользу 25-летней фигуристке Сюрприз для Туктамышевой. Новые правила пойдут на пользу 25-летней фигуристке

Александра Трусова приземлила выброс в два оборота:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022