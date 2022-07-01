«Больше фоток из Сочи пока нет». Елизавета Туктамышева выложила свежий снимок

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок из Сочи, где она находится в настоящее время.

«Больше фоток из Сочи пока нет», — подписала она фото.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

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