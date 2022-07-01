Александр Энберт: теперь даже на проходных соревнованиях борьба обострится

Серебряный призёр Игр-2018 в команде российский фигурист Александр Энберт высказался о конкуренции на внутрироссийских соревнованиях, из которых будет состоять сезон-2022/2023 из-за отстранения россиян от международных стартов.

«Следующий сезон фигурного катания обещает быть напряжённым, а конкуренция внутри страны — высокой. На своей памяти не припомню похожей ситуации, поэтому сложно говорить о прогнозах. Раньше сильнейшие спортсмены обычно не встречались до чемпионата России, их разводили по разным турнирам, этапам Гран-при. А теперь даже на проходных соревнованиях борьба обострится. Так что болельщикам должно быть интереснее. Посмотрим, как всё сложится. Нужно дождаться окончательного календаря соревнований, потому что пока слишком много переменных. Плюс ко всему у нас какие-то пары распались, образовались новые — и на них также интересно посмотреть», — приводит слова Энберта RT.