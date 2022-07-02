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«Действительно, Lovely». Алёна Косторная опубликовала милое летнее фото

«Действительно, Lovely». Алёна Косторная опубликовала милое летнее фото
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях летнее фото, на котором видна одна из её татуировок – надпись «Lovely» на ключице со звездой. Она, предположительно, вдохновлена одноимённой песней Билли Айлиш, под которую поставлена одна из произвольных программ фигуристки.

«Действительно, Lovely», — подписала снимок Косторная.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

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