«Действительно, Lovely». Алёна Косторная опубликовала милое летнее фото

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях летнее фото, на котором видна одна из её татуировок – надпись «Lovely» на ключице со звездой. Она, предположительно, вдохновлена одноимённой песней Билли Айлиш, под которую поставлена одна из произвольных программ фигуристки.
«Действительно, Lovely», — подписала снимок Косторная.
Фото: из личного архива Алёны Косторной
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
- 2 июля 2022
-
14:24
- 1 июля 2022
-
22:46
-
20:42
-
18:44
-
18:27
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
12:42
-
12:07
-
12:00
-
11:55
-
09:29
-
08:33
- 30 июня 2022
-
23:55
-
23:54
-
22:53
-
22:31
-
20:09
-
18:24
-
17:49
-
17:33
-
16:11
-
14:58
-
11:51
-
11:11
-
09:32
-
09:18
-
09:01
- 29 июня 2022
-
23:25
-
22:49
-
21:03