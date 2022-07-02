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Опубликовано видео, на котором заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис

Опубликовано видео, на котором заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис
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В Интернете распространяется ролик, на котором российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис ненамеренно демонстрирует обручальное кольцо. Видео ранее было выложено в социальных сетях Дэвис. На безымянном пальце правой руки Дианы заметно кольцо, выполненное из белого золота.

Ранее появилась информация, что Дэвис вышла замуж за своего партнёра Глеба Смолкина 18 марта в Неваде. Сами фигуристы, а также их близкое окружение новость не подтвердили.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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