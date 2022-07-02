«Сложная и весёлая жизнь лечебников». Евгений Семененко показал фото в медицинском халате

Российский фигурист Евгений Семененко сообщил, что успешно завершил обучение на первом курсе лечебного факультета Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.
Фото: Личный архив Евгения Семененко
На своей странице в соцсетях Семененко опубликовал снимки с одногруппниками, на которых Евгений в белом халате и шапочке.
Фото: Личный архив Евгения Семененко
«Первый курс — непередаваемые ощущения, которые запомнятся навсегда. Сложная и весёлая жизнь лечебников», — подписал снимки Евгений.
Фото: Личный архив Евгения Семененко
Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, поехал на чемпионат мира и вместе с Михаилом Колядой завоевал для России право выставить на Олимпиаде-2022 трёх фигуристов. На Играх в Пекине Евгений стал лучшим из россиян в личном турнире, заняв восьмое место.
- 2 июля 2022
-
18:59
-
15:03
-
14:24
- 1 июля 2022
-
22:46
-
20:42
-
18:44
-
18:27
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
12:42
-
12:07
-
12:00
-
11:55
-
09:29
-
08:33
- 30 июня 2022
-
23:55
-
23:54
-
22:53
-
22:31
-
20:09
-
18:24
-
17:49
-
17:33
-
16:11
-
14:58
-
11:51
-
11:11
-
09:32
-
09:18
-
09:01
- 29 июня 2022
-
23:25