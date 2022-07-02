«Сложная и весёлая жизнь лечебников». Евгений Семененко показал фото в медицинском халате

Российский фигурист Евгений Семененко сообщил, что успешно завершил обучение на первом курсе лечебного факультета Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

Фото: Личный архив Евгения Семененко

На своей странице в соцсетях Семененко опубликовал снимки с одногруппниками, на которых Евгений в белом халате и шапочке.

Фото: Личный архив Евгения Семененко

«Первый курс — непередаваемые ощущения, которые запомнятся навсегда. Сложная и весёлая жизнь лечебников», — подписал снимки Евгений.

Фото: Личный архив Евгения Семененко

Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, поехал на чемпионат мира и вместе с Михаилом Колядой завоевал для России право выставить на Олимпиаде-2022 трёх фигуристов. На Играх в Пекине Евгений стал лучшим из россиян в личном турнире, заняв восьмое место.