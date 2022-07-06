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Александра Трусова начала тренировать прыжки с шестом. Видео

Александра Трусова начала тренировать прыжки с шестом. Видео
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, 18-летняя российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видеоролике показано, как спортсменка тренирует прыжок с шестом.

Напомним, в июне 2022 года Александра Трусова выступила в юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Она совершила четыре попытки и показала результат 4,19 м. (Победительница соревнований Светлана Антошина (Брянск) прыгнула на 6,09 м). Это позволило Трусовой выполнить второй юношеский разряд. Он даётся за прыжок на 4,00 м. До первого юношеского разряда российской спортсменке не хватило 11 см. Этот разряд даётся за прыжок на 4,30 м.

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