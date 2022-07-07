Михайлов объяснил, в чём разница между программами «Список Шиндлера» Коляды и Брауна

Мастер спорта по фигурному катанию, хореограф Никита Михайлов порассуждал на тему разницы в программах на примере «Списка Шиндлера» в исполнении Михаила Коляды и Джейсона Брауна.

«Как быть в ситуации, когда у двух известных фигуристов в один год постановки под одну музыку? Чаще оставляют, особенно на начальном этапе, смотрят, затем каждый для себя решает. То же самое было у нас с Мишей, когда мы «Список Шиндлера» поставили. Когда я спросил его об этом, он ответил: «У нас с Джейсоном разные дороги. У него своя, у меня своя». Тут важно отношение спортсмена. Если это ему очень идёт и он это комфортно катает, то значит, надо просто делать максимум, лучше, чем кто-либо другой.

В чём было принципиальное различие «Списка Шиндлера» Коляды и Брауна? В постановке Джейсона нет в принципе никакой истории. Он изображает эмоциональную составляющую, которая выражена в трагедии еврейского народа. Мы с Михаилом же катали именно Оскара Шиндлера. Начало мы специально сделали с небольшой ремаркой на конец фильма, где спасённые им люди подарили ему кольцо, на котором было написано: «Спасший одну жизнь спасает целый мир». Мы начинали с этого момента, где ему дарили кольцо, он его надевал, и мы переносились в прошлое, вспоминали его историю, а в конце он снимал аксессуар, получалась закольцованная история», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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