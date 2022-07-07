«Она очень умная». Китайский фан-клуб Анны Щербаковой — о причинах популярности фигуристки

В китайском фан-клубе олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой под названием Team EBIFAS (аббревиатура переводится с английского как «Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой», таких мишек фигуристке постоянно дарят фанаты в огромном количестве) объяснили популярность спортсменки.

«Она очень умная, скромная, рациональная и вежливая девушка. Когда она выступает, ты чувствуешь её спокойствие и уверенность. Интеллект Ани проявляется не только в баллах на экзаменах, но и в её речи – очень вдумчивой, организованной. Это делает её ещё более харизматичной и это одна из ключевых причин, почему Аня популярна в Китае.

Аня была очень вежливой и доброй с волонтёрами во время нахождения в Китае – даже когда была очень уставшей после соревнований. Она со всеми фотографировалась и обменивалась олимпийскими значками», — сказали представители Team EBIFAS в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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