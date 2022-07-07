Илья Авербух рассказал о работе с Анной Щербаковой

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой. Напомним, Авербух поставил Щербаковой новый показательный номер.
«Работать с ней одно удовольствие. Вообще, все девчонки замечательные у Этери Георгиевны, с кем бы я ни работал: и с Алиной Загитовой, и с Женей Медведевой, с ней у нас своя история — мы работали и в спорте, и сейчас. Женя тоже выступает в Сочи. Мы делали много номеров.
С Аней Щербаковой у нас был первый опыт. В интервью видно, насколько Анна глубокий человек, что мне очень импонирует. Она думающая, элегантная и, конечно, талантливая. Это большой подарок для режиссёра — а я себя таковым и считаю — мои номера более режиссёрские. В них активно вовлечён сам фигурист — так, Аня и от себя во время постановки номера добавляла. Номер получился философским и глубоким, прямо как сама Аня. Будут звучать стихи Булата Окуджавы в замечательном исполнении. Мне кажется, получится очень тонко и проникновенно.
Когда Аня, да вообще все ребята катаются, то мне хочется встать и аплодировать. Посмотрим, как воспримут зрители, но мне кажется, это номер созидательный — про переживания и уединение», — цитирует Авербуха Sport24.
Ролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
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