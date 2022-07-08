Навка: то, что Валиева получает эмоции от катания с мужчиной, поможет ей в спорте

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, как у новой исполнительницы роли Настеньки в ледовом спектакле «Аленький цветочек», 16-летней Камилы Валиевой, получается кататься в паре с мужчиной – Дмитрием Соловьёвым.
Дебют Валиевой в «Аленьком цветочке» состоялся в Сочи сегодня, 8 июля.
«То, что Камила получает эмоции от катания с мужчиной, с противоположным полом, поможет ей в спорте, она в следующем сезоне выйдет с новыми эмоциями, с новым умением показать себя в программах.
У нас четыре олимпийские чемпионки катаются в роли Настеньки. Думаю, мы все выросли на этой сказке, это моя любимая сказка. Во всем мире она известна как «Красавица и чудовище», но мы популяризируем российские, советские сказки.
Смотришь на Камилу, и сердце замирает. Она такая маленькая, но уже с огромной энергией. Её партнер Дима Соловьев, олимпийский чемпион, достойное чудовище (смеётся). Каждый фигурист свою роль исполняет как-то по-своему. Спроси, кто лучше — сказать невозможно. Точно знаю, что они лучше, чем я. Так что я счастлива, сердце спокойно», — приводит слова Навки Sport24.
Ранее этим летом в ролях Настеньки и Принца выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завершит гастроли в Сочи Алина Загитова.
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