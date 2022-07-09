Супруга Александра Энберта рассказала о крестинах дочери Кристабель

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде и обладатель бронзы чемпионата мира — 2019 российский фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся рассказали о крестинах своей дочери Кристабель, которая родилась 13 апреля.
Фото: Личный архив Алеси Энберт
«Покрестили Кристабельку. Сегодня наша семья стала больше, у Кристабель появились крёстные папа и мама. Недаром говорят, что крещение — это чудо. Чудеса начали происходить со вчерашнего дня. А пока принимаем поздравления. И большое спасибо нашим крёстным», — написала Алеся Энберт в соцсетях.
Фото: Личный архив Алеси Энберт
Отметим, что крёстным отцом Кристабель стал хореограф и постановщик Сергей Комолов, известный также по ледовым шоу «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
Энберт выступал в спортивной паре с Натальей Забияко. Александр вынужден был завершить карьеру по состоянию здоровья. Недавно стало известно, что его партнёрша намерена возобновить карьеру и планирует выступать за Канаду.
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