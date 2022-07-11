Хореограф Михайлов: у меня были попытки сделать Кондратюку программу в образе художника

Хореограф Никита Михайлов рассказал о работе с олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марком Кондратюком.

«Как отношусь к импровизации фигуристов? Марку это помогает. Он импровизирует в тех кусках, где он может себе это позволить. Всё-таки есть какая-то основная канва, которая нерушима. Но какие-то моментики он от себя добавляет, делает он это для того, чтобы ему было удобно выполнить остальную программу, так что в этом плане я отношусь к импровизации положительно. Он это умеет делать — невероятно важный аспект, которым владеют не все. Иногда люди импровизируют, выбрасывая что-то, а он просто заменяет.



Из импровизаторов могу назвать Андрея Лутая, это было ещё во времена, когда мы катались у Алексея Николаевича. Из нынешних ребят выделяется Илья Яблоков. Он может что-то эдакое сделать (улыбается).



Использовал ли творчество Кондратюка для создания программ? Пока нет. У меня были попытки сделать ему короткую программу в образе художника, но на данный момент эта постановка осталась ждать своего часа», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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