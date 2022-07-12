Татьяна Тарасова показала фото с Ильёй Авербухом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Тарасова выложила фотографию, на которой, помимо неё, изображён призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух.
«С Илюшей», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
48-летний Авербух выступал в танцах на льду, его партнёршами были Ирина Лобачёва и Марина Анисина. В паре с Лобачёвой он серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала серии Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000–2002), в паре с Анисиной — двукратный чемпион мира среди юниоров (1990 и 1992 годы).
Фигуристка Дарья Усачёва показала, как метает копьё:
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