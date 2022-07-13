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16-летняя Камила Валиева прокатилась за рулём карта на «Сочи Автодроме». Видео

16-летняя Камила Валиева прокатилась за рулём карта на «Сочи Автодроме». Видео
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В Сети появилось видео, в котором показано, как олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева проехалась за рулём карта. Видео с участием 16-летней Валиевой снято на «Сочи Автодроме».

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка описала Валиеву двумя эпитетами и показала фото с ней.

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